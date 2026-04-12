Азербайджан и ООН усиливают взаимодействие

Автор: Ибрагим Алиев

Азербайджан выстроил устойчивую систему взаимодействия с Организацией Объединенных Наций, основанную на четко определенных приоритетах и долгосрочном планировании. Это закреплено в новой рамочной программе сотрудничества на 2026-2030 годы, подписанной в октябре прошлого года и определяющей направления совместной работы на ближайший период.

В недавнем интервью АМИ Trend временный резидент-координатор ООН Игорь Гарафулич отметил высокий уровень координации с Баку, однако сам факт таких заявлений отражает более широкую картину - взаимодействие между Азербайджаном и структурами ООН уже выстроено как системная модель, где реализуемые проекты привязаны к государственным приоритетам и реализуются в рамках единой стратегии.

Подписанный в октябре прошлого года документ стал отправной точкой для очередной фазы отношений между Баку и ООН. Рамочная программа сотрудничества на 2026-2030 годы определяет направления, по которым будут работать все агентства организации в стране. Она охватывает пятилетний период и задает структуру взаимодействия между государственными органами Азербайджана и системой ООН.

В структуре новой программы зафиксированы два основных блока. Первый связан с социально-экономическим развитием, включая занятость, поддержку экономического роста и развитие человеческого капитала. Второй охватывает экологию, климатическую устойчивость и переход к зеленой экономике. Эти направления совпадают с национальными приоритетами, закрепленными в новой программе сотрудничества.

Экологический блок занимает отдельное место в рамках сотрудничества. В работу вовлечены профильные агентства ООН, включая Продовольственную и сельскохозяйственную организацию и Программу ООН по окружающей среде. Их работа сосредоточена на экологических и климатических приоритетах, определенных профильными министерствами Азербайджана, в том числе Министерством экологии и природных ресурсов, а также Министерством экономики.

Рамочная программа служит основным инструментом планирования деятельности системы ООН в Азербайджане. Через нее координируется работа различных агентств, включая ПРООН и другие структуры. Все проекты реализуются в рамках общей повестки, согласованной с государственными органами Азербайджана, что формирует единую систему взаимодействия.

Сотрудничество Азербайджана с ООН, напомним, продолжается с начала 1990-х годов и за этот период были реализованы несколько программ, в рамках которых цели устойчивого развития постепенно интегрировались в государственную политику. В частности, они были включены в стратегические документы, национальные программы и механизмы бюджетирования.

В предыдущем цикле сотрудничества, охватывавшем 2021-2025 годы, реализовывались проекты в сфере занятости, развития малого и среднего бизнеса, образования и экологии. Отдельное внимание уделялось созданию систем управления данными и мониторинга показателей устойчивого развития. Азербайджан также регулярно представлял добровольные национальные отчеты, отражающие прогресс по целям устойчивого развития.

Новая программа подготовлена с учетом результатов предыдущего этапа. В ней предусмотрены механизмы оценки эффективности, а также регулярный мониторинг выполнения задач. Контроль за реализацией проектов осуществляется в координации с государственными структурами, что позволяет отслеживать выполнение поставленных целей.

Азербайджан активно участвует в глобальной повестке устойчивого развития и взаимодействует с ООН на международных площадках. Практики, реализуемые внутри страны, становятся частью более широкого обмена опытом, в котором участвуют государства-члены организации. Это касается инфраструктурных проектов, цифровизации и экологической политики. Сформированная модель сотрудничества закрепляет приоритеты, структуру управления и направления работы на ближайшие годы. В системе ООН признают значимость Азербайджана как надежного и последовательного партнера и этот уровень взаимодействия закрепляет за страной устойчивое место в числе активных участников международного сотрудничества.