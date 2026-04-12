"Ювентус" минимально обыграл "Аталанту"

"Ювентус" на выезде обыграл "Аталанту" в матче 32-го тура итальянской Серии А - 1:0.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, единственный гол на 48-й минуте забил нападающий туринцев Жереми Бога. С 2022 по 2023 годы ивуариец выступал за "Аталанту".

"Ювентус" (60 очков) поднялся на четвертое место в Серии А, обойдя "Комо" (58), но у соперника есть игра в запасе. "Аталанта" с 53 очками идет седьмой в турнирной таблице.