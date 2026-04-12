Православные Азербайджана отмечают Пасху

Сегодня православные христиане Азербайджана отмечают один из важнейших религиозных праздников - Пасху. В полночь с субботы на воскресенье в православных храмах Баку и других регионах страны прошли пасхальные службы.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, накануне праздника Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное послание православной христианской общине. Глава государства подчеркнул, что атмосфера толерантности, царящая в Азербайджане на протяжении веков, сыграла исключительную роль в установлении образцовых и гармоничных общественных отношений между проживающими здесь представителями разных народов, религий и вероисповеданий. "Наши соотечественники-христиане активно участвуют в общественно-политической, социально-культурной жизни, вносят достойный вклад во всестороннее развитие нашего независимого государства", - говорится в поздравительном послании главы Азербайджанского государства.

Праздничное богослужение прошло и в Кафедральном соборе Святых жен-мироносиц в Баку.

В беседе с журналистами епископ Бакинский и Азербайджанский Алексий сказал: "Пасха Христова - это самый главный праздник христианского мира, потому что в этот день мы празднуем воскресение Господа нашего Иисуса Христа. Ему предшествует Великий пост - время молитвы, покаяния и духовного очищения, которое помогает верующим глубже осмыслить благую весть о спасении. Пасха символизирует начало новой жизни - жизни будущего века. Через Воскресение Христово человек освобождается от греха, смерти и первородного проклятия", - подчеркнул он.

Поздравив от лица православной общины Азербайджана всех жителей страны, епископ сказал: "Мы, православные христиане Азербайджана, празднуем праздник Пасхи и поздравляем всех добрых людей нашей страны с этим великим праздником. Наше общество, которое проникнуто идеями мультикультурализма и толерантности, оно всегда объединяет всех людей разных национальностей, разной веры".

Пасха является одним из самых древних и значимых праздников в христианстве, символизируя радость Воскресения Иисуса Христа. В этом году по православному календарю день святой Пасхи отмечается 12 апреля. По традиции, в последний четверг перед праздником верующие пекут куличи, а вечером готовят пасху. В субботу эти угощения приносят в церковь для освящения, а в ночь с субботы на воскресенье участвуют в крестном ходe - службе, которая знаменует начало Пасхи и праздник Воскрешения Христа.

В Светлое Христово Воскресение принято собираться за пасхальным столом, делиться пасхой и куличами, бить яйца и приветствовать друг друга словами: "Христос Воскресе!".