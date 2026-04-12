"Фенербахче" разгромил "Кайсериспор"
"Фенербахче" на выезде одержал крупную победу над "Кайсериспором" в матче 29-го тура чемпионата Турции - 4:0.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, дубль у гостей оформил Талиска. По голу забили Н'Голо Канте и Доргелес Нене.
"Фенербахче" (66 очков) одержал третью победу подряд и занимает второе место в турецкой Суперлиге. Команда Доменико Тедеско отстает от лидирующего "Галатасарая" на одно очко.
"Кайсериспор" с 23 очками идет 16-м в турнирной таблице.
В других матчах дня "Истанбул" разгромил "Генчлербирлиги" - 3:0, а "Аланьяспор" и "Трабзонспор" разошлись миром - 1:1.
