Роботы в Китае научились "чувствовать" прикосновения

В Китае разработали инновационный материал для электронной кожи (e-skin), который позволяет роботам "чувствовать" прикосновения.

Как сообщает Day.Az, новая технология дает возможность машинам распознавать не только сам контакт, но и силу давления, а также направление движения. Материал реагирует на прикосновения в режиме реального времени, что делает взаимодействие роботов с человеком более естественным - вплоть до объятий и аккуратной работы с хрупкими предметами.

Отмечается, что разработка уже проходит испытания на гуманоидных роботах. По данным инженеров, новая e-skin значительно превосходит предыдущие аналоги по чувствительности и скорости реакции.