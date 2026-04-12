Ушел из жизни известный британский актер

Британский актер Джон Нолан скончался на 88-м году жизни.

Как передает Day.Az, об этом сообщает газета Herald, издающаяся в Стратфорд-апон-Эйвоне.

По данным издания, актер умер 11 апреля. Причины смерти не уточняются.

С конца 1960-х годов Джон Нолан снялся в десятках фильмов. Наибольшую известность ему принесли роли в картинах "Бэтмен: Начало" (Batman Begins, 2005), "Темный рыцарь: Возрождение легенды" (The Dark Knight Rises, 2012) и "Дюнкерк" (Dunkirk, 2017).

Он также приходился дядей известному британскому режиссеру, двукратному лауреату премии "Оскар" Кристоферу Нолану, а также сценаристу Джонатану Нолану.