"Атлетико" проиграл "Севилье" в Ла Лиге

"Атлетико" на выезде уступил "Севилье" в матче 31-го тура испанской Ла Лиги - 1:2.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, счет на 10-й минуте с пенальти открыл форвард хозяев Акор Жером Адамс. На 35-й минуте мадридцы отыгрались благодаря голу Хавьера Боньяра. Победный мяч "Севильи" в конце первого тайма забил Неманья Гудель.

"Атлетико" (57 очков) потерпел третье поражение подряд в Ла Лиге и занимает четвертое место в турнирной таблице. "Севилья" прервала серию из трех поражений и с 34 очками поднялась на 15-ю позицию.