12 апреля в Венгрии пройдут парламентские выборы.

Как сообщает Day.Az, парламентские выборы в Венгрии проводятся по смешанной избирательной системе. 93 депутата избираются по общенациональным партийным спискам, а мандаты распределяются пропорционально числу голосов, полученных партиями.

Еще 106 депутатов выбираются в одномандатных округах по системе простого большинства - победу в каждом округе одерживает кандидат, набравший наибольшее количество голосов. Как правило, пост главы правительства занимает лидер партии, победившей на выборах.

Правящая партия "Фидес" (Венгерский гражданский союз) во главе с премьер-министром Виктором Орбаном сталкивается с одними из наиболее сложных выборов за 16 лет своего пребывания у власти.

Эксперты считают, что исход голосования может стать важным поворотным моментом как для отношений Венгрии с Европейским союзом, так и для дальнейшего развития правых политических сил в Европе.