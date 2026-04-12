Сербия кратно увеличила инвестиции в Азербайджан

В 2025 году прямые инвестиции Сербии в экономику Азербайджана составили 6,49 млн долларов США.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, этот показатель по сравнению с 2024 годом вырос на 6,271 млн долларов, или в 29,6 раза.

Согласно данным, в отчетном году доля инвестиций из Сербии в общем объеме прямых иностранных инвестиций в Азербайджан составила 0,1%.

В 2024 году общий объем прямых инвестиций из Сербии в Азербайджан составлял 219 тыс. долларов.

Отметим, что в 2025 году общий объем прямых иностранных инвестиций в экономику Азербайджана превысил 6,595 млрд долларов США. Это на 450,9 млн долларов, или 6,4%, меньше по сравнению с показателем 2024 года.

В то же время в отчетный период объем прямых инвестиций из Азербайджана в зарубежные экономики составил 2,528 млрд долларов США, что на 765,4 млн долларов, или 43,4%, больше, чем годом ранее.