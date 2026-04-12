"Люцифер" с мачете напал на пассажиров метро Нью-Йорка
Полиция Нью-Йорка застрелила мужчину, который с мачете напал на пассажиров метро. Об этом 11 апреля сообщила комиссар полиции Джессика Тиш, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Инцидент произошел на станции Grand Central. По данным полиции, мужчина вел себя неадекватно и угрожал людям, называя себя "Люцифером".
Правоохранители неоднократно требовали, чтобы он бросил оружие, однако он двинулся в их сторону с мачете, после чего был открыт огонь.
Мужчину доставили в больницу, где он скончался. Позже его опознали как 44-летнего Энтони Гриффина.
До этого он успел ранить трех человек - все пострадавшие госпитализированы.
