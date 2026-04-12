В Азербайджане около 53 тысяч школьников сдадут выпускные экзамены

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) 12 апреля проведет выпускные экзамены для учащихся в ряде районов и городов Азербайджана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ГЭЦ, экзамены состоятся в Сабунчинском (I часть), Хазарском (I часть), Ясамальском и Бинагадинском районах Баку, а также в городах Сумгайыт (I часть), Гянджа (II часть), Мингячевир, Абшеронском районе (I часть), Дашкесанском, Шамкирском (II часть), Газахском, Габалинском, Огузском, Лянкяранском (II часть), Джалилабадском (I часть), Масаллинском (I часть), Бейляганском, Физулинском районах, включая Физули (средняя школа №1 имени М. Улугбека, 12 апреля), Зангиланском (Агалы, сельская средняя школа), Джебраильском (средняя школа имени М. Мехдизаде), Агдашском, Агсуйском, Гобустанском, Сабирабадском (I часть), Нефтчалинском, Ширванском, Хачмазском (I часть), Губинском (I часть) районах, а также в общеобразовательных учреждениях с преподаванием на английском языке.

В экзамене примут участие 52 687 учеников.

Начало экзамена запланировано на 11:00. Регистрация участников завершится в 10:45 - за 15 минут до начала. После этого опоздавшие в экзаменационные здания допускаться не будут.

Также отмечается, что в экзамене примут участие 34 учащихся с ограниченными возможностями здоровья (с нарушением зрения, церебральным параличом, нарушением слуха и другими особенностями). Для них предусмотрены отдельные аудитории, а для незрячих учащихся с тяжелыми нарушениями зрения назначены индивидуальные наблюдатели. Кроме того, созданы условия для беспрепятственного передвижения учащихся с ограниченной мобильностью.