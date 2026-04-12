По нескольким вопросам между Ираном и США возникли разногласия

Иран и США достигли соглашения по ряду вопросов.

Как передает Day.Az, об этом сказал представитель министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи.

Он также сказал, что по двум или трем важным вопросам существуют разногласия.

"По ряду вопросов было достигнуто взаимопонимание, однако по 2-3 важным вопросам возникли разногласия, и в результате в ходе переговоров соглашение достигнуто не было", - отметил он.

Представитель министерства добавил, что в обсуждение были добавлены некоторые новые темы, такие как Ормузский пролив, и каждая из них имеет свои сложности.