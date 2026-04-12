У самых «прожорливых» черных дыр во Вселенной заканчивается «еда»

Исследование 8000 космических монстров показало, что самые "прожорливые" черные дыры во Вселенной испытывают нехватку "пищи". Об этом сообщает LiveScience, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что в течение многих лет астрономов озадачивал вопрос, почему самые большие черные дыры во Вселенной росли медленнее в течение последних 10 млрд лет. Теперь новое исследование предлагает потенциальное решение этой астрофизической загадки: им не хватает газа.

Сверхмассивные черные дыры (СМЧД) обладают огромным гравитационным "поглощением", которое позволило им вырасти до масс, в миллионы или миллиарды раз превышающих массу Солнца, с удивительно большой скоростью в первые несколько миллиардов лет после Большого взрыва. Однако с периода, известного как "космический полдень", когда Вселенной было менее четверти ее нынешнего возраста, рост СМЧД замедлился.

