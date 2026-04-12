МЧС Азербайджана обратилось к населению

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана обратилось к населению в связи с ожидаемыми в некоторых районах нестабильными погодными условиями.

Как сообщили Day.Az в министерстве, в обращении говорится:

"По информации Национальной гидрометеорологической службы, в ближайшие дни местами прогнозируются интенсивные дожди, грозы и временами сильный ветер.

Учитывая указанное, Министерство по чрезвычайным ситуациям еще раз напоминает соответствующие правила безопасности. Так, во время сильного ветра рекомендуется держаться подальше от легких конструкций и временных строений, зданий и рекламных щитов, не стоять под электрическими столбами и проводами, а также под высокими деревьями.

Кроме того, учитывая трудности, которые сильный ветер создает при тушении пожаров, в ветреную погоду необходимо особенно строго соблюдать правила пожарной безопасности. Также пользователи маломерных судов должны учитывать, что выход в море при такой погоде запрещен.

Для защиты от селей и наводнений, которые могут быть вызваны интенсивными осадками, рекомендуется держаться подальше от селевых и паводкоопасных территорий, а при возникновении такой опасности немедленно подняться на ближайшую возвышенность.

Для защиты от опасностей, связанных с молниями, находясь на открытом воздухе не приближаться к линиям электропередачи, громоотводам, водосточным трубам и антеннам, не укрываться под высокими деревьями. Если вы находитесь в автомобиле, следует остановиться, поднять стекла и дождаться окончания грозы."