https://news.day.az/world/1827396.html Сильный пожар в жилом доме в Астане, погибли дети - ВИДЕО В Астане на 15-м этаже 21-этажного жилого дома произошел пожар в одной из квартир, погибли трое детей. Как передает Day.Az, информацию об этом распространило Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Казахстана. Пожар был оперативно потушен. В квартире обнаружены тела трёх детей. Одна женщина была спасена и госпитализирована с ожогами.
Сильный пожар в жилом доме в Астане, погибли дети - ВИДЕО
В Астане на 15-м этаже 21-этажного жилого дома произошел пожар в одной из квартир, погибли трое детей.
Как передает Day.Az, информацию об этом распространило Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Казахстана.
Пожар был оперативно потушен. В квартире обнаружены тела трёх детей. Одна женщина была спасена и госпитализирована с ожогами.
Пожарные эвакуировали из здания 20 человек, еще около 40 жителей покинули дом самостоятельно.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре