Сильный пожар в жилом доме в Астане, погибли дети

В Астане на 15-м этаже 21-этажного жилого дома произошел пожар в одной из квартир, погибли трое детей.

Как передает Day.Az, информацию об этом распространило Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Казахстана.

Пожар был оперативно потушен. В квартире обнаружены тела трёх детей. Одна женщина была спасена и госпитализирована с ожогами.

Пожарные эвакуировали из здания 20 человек, еще около 40 жителей покинули дом самостоятельно.