https://news.day.az/world/1827370.html Десятки человек погибли из-за давки в цитадели на Гаити Как минимум 30 человек погибли в результате давки в цитадели Ла-Ферьер на севере Гаити. Об этом 12 апреля сообщило издание Reuters со ссылкой на местных властей, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ. "Давка произошла в цитадели Ла-Ферьер, крепости начала XIX века", - сказано в сообщении.
По предварительной информации, в крепости было много посетителей и студентов, которые готовились к ежегодному празднованию Дня всемирного наследия ЮНЕСКО.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре