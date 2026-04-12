Десятки человек погибли из-за давки в цитадели на Гаити

Как минимум 30 человек погибли в результате давки в цитадели Ла-Ферьер на севере Гаити. Об этом 12 апреля сообщило издание Reuters со ссылкой на местных властей, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Давка произошла в цитадели Ла-Ферьер, крепости начала XIX века", - сказано в сообщении.

По предварительной информации, в крепости было много посетителей и студентов, которые готовились к ежегодному празднованию Дня всемирного наследия ЮНЕСКО.