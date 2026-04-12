Криштиану Роналду забил 968-й гол

Состоялся матч 28-го тура саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались "Аль-Охдуд" и "Аль-Наср". Игра прошла на стадионе "Принц Хатлул" (Наджран, Саудовская Аравия).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, в качестве главного арбитра встречи выступил Халид Салех Аль-Тураис. Победу во встрече со счетом 2:0 праздновали футболисты команды гостей.

Первый гол в матче забил нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду на 15-й минуте. Во втором тайме на 47-й минуте Жоау Феликс увеличил преимущество гостей.

Отметим, что Криштиану Роналду забил 968-й гол в карьере.