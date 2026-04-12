Трамп высказался о переговорах США и Ирана

Президент США Дональд Трамп прокомментировал ход переговоров между США и Ираном.

Как передает Day.Az, в беседе с журналистами он заявил, что диалог между сторонами в Пакистане проходит "насыщенно", однако воздержался от прогнозов относительно возможного исхода встречи.

"Посмотрим, что будет. Вне зависимости от того, что произойдет, мы побеждаем. Мне все равно, заключим мы сделку или нет", - отметил Трамп.

Ранее мы сообщали, что третий раунд переговоров между делегациями Ирана и США стартовал в Исламабаде.