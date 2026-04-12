https://news.day.az/world/1827359.html Трамп высказался о переговорах США и Ирана Президент США Дональд Трамп прокомментировал ход переговоров между США и Ираном. Как передает Day.Az, в беседе с журналистами он заявил, что диалог между сторонами в Пакистане проходит "насыщенно", однако воздержался от прогнозов относительно возможного исхода встречи. "Посмотрим, что будет.
Трамп высказался о переговорах США и Ирана
Президент США Дональд Трамп прокомментировал ход переговоров между США и Ираном.
Как передает Day.Az, в беседе с журналистами он заявил, что диалог между сторонами в Пакистане проходит "насыщенно", однако воздержался от прогнозов относительно возможного исхода встречи.
"Посмотрим, что будет. Вне зависимости от того, что произойдет, мы побеждаем. Мне все равно, заключим мы сделку или нет", - отметил Трамп.
Ранее мы сообщали, что третий раунд переговоров между делегациями Ирана и США стартовал в Исламабаде.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре