В Каспийском море произошло землетрясение. Как сообщает Day.Az, об этом заявили в Бюро по исследованию землетрясений Республиканского центра сейсмологической службы. Землетрясение было зафиксировано в 00:47 по местному времени, его магнитуда составила 3,2. Очаг землетрясения находился на глубине 74 километров.
