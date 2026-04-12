В Каспийском море произошло землетрясение

В Каспийском море произошло землетрясение. Как сообщает Day.Az, об этом заявили в Бюро по исследованию землетрясений Республиканского центра сейсмологической службы. Землетрясение было зафиксировано в 00:47 по местному времени, его магнитуда составила 3,2. Очаг землетрясения находился на глубине 74 километров.