В Каспийском море произошло землетрясение.

Как сообщает Day.Az, об этом заявили в Бюро по исследованию землетрясений Республиканского центра сейсмологической службы.

Землетрясение было зафиксировано в 00:47 по местному времени, его магнитуда составила 3,2.

Очаг землетрясения находился на глубине 74 километров.