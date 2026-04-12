Kia представила новый минивэн-трансформер

Kia анонсировала выпуск фургона, который за минуту становится пассажирским автомобилем. Инженеры компании разработали уникальную систему складных сидений. Чтобы превратить двухместный грузовой фургон в пятиместный пассажирский микроавтобус, водителю нужно потянуть за единственный рычаг, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Весь процесс занимает менее минуты и не требует использования каких-либо инструментов. В результате двухместный грузовой отсек фургона превращается в полноценный пятиместный салон для перевозки бригады рабочих, и наоборот.

Новинка создана на базе удлиненной версии грузового электрофургона Kia PV5 Cargo. Уникальная система трансформации устанавливается прямо на заводском конвейере при сотрудничестве со сторонними партнерами. В зависимости от выбранного режима объем грузового пространства варьируется от 2,4 до 3,7 кубических метров.

Для максимального удобства в полу предусмотрены авиационные направляющие для крепления груза, противоскользящее покрытие, а также розетка на 230 вольт для питания электроинструментов.

Технические характеристики: электромобиль оснащается батареей емкостью 51,5 кВт·ч, что обеспечивает запас хода до 283 км. Полезная нагрузка фургона составляет 625 кг.

Серийное производство Kia PV5 Crew Van стартует 30 апреля 2026 года. Информацию о ценах и точных сроках выхода на рынок разных стран производитель пока держит в секрете.