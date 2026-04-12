Азербайджанские яхтсмены завершили подготовку к чемпионату Европы - ФОТО Азербайджанские спортсмены завершили подготовительный этап к чемпионату Европы по парусному спорту в классе ILCA 4. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, команда, находящаяся в испанском городе Мурсия, провела последние теоретические и практические занятия перед началом соревнований.
Отметим, что Азербайджанская федерация водных видов спорта заявила на турнир двух спортсменок - Наргиз Мамедову и Назрин Мамедову.
Командой руководит тренер Митхат Джан Йылдырым, а руководителем делегации является Бурджу Алгон Джорджиани.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре