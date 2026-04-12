Volkswagen прекратит выпуск этого кроссовера

Volkswagen свернет производство кроссовера ID.4 из-за выпуска новой модели. По данным Carscoops, выпуск модели завершится в середине апреля 2026 года, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Причина - освобождение мощностей для выпуска более популярного и прибыльного трехрядного кроссовера Atlas 2027 модельного года, который последние три года является второй самой продаваемой моделью VW в США, в то время как спрос на ID.4 оставляет желать лучшего.

За весь 2025 год американцы купили чуть более 22 тыс. экземпляров ID.4, что на 31% больше, чем в 2024-м, но это мало, ведь за тот же период было продано свыше 71 тыс. Atlas. В Volkswagen прокомментировали это так: рынок электромобилей продолжает бросать вызов отрасли, требуя взвешенных решений, и чтобы сосредоточиться на более востребованных моделях, компания прекратит сборку ID.4 в Чаттануге.

При этом благодаря недавно подписанному контракту с профсоюзом UAW все 3,2 тыс. сотрудников завода сохранят свои места - их просто переориентируют на выпуск Atlas.

Что касается будущего ID.4, Volkswagen подтверждает, что "новая версия ID.4 для североамериканского рынка в настоящее время планируется к производству". Однако о сроках не сообщается.

Покупатели еще смогут найти ID.4 2026 модельного года у дилеров до конца года, но новых машин с завода больше не будет.