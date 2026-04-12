Назван фактор ускореного старения мозга у людей по всему миру

Международная группа ученых выяснила, что сочетание загрязнения окружающей среды и социального неравенства может ускорять старение мозга. Результаты исследования, основанного на анализе данных почти 19 тысяч человек из 34 стран, опубликованы в журнале Nature Medicine, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследователи оценили влияние 73 различных факторов, включая загрязнение воздуха, климатические условия, доступ к медицинской помощи, уровень дохода и социальную поддержку. Оказалось, что их совокупное воздействие объясняет изменения в старении мозга примерно в 15 раз точнее, чем любой отдельный фактор.

Особенно заметный эффект наблюдался в случаях, когда неблагоприятные условия накладывались друг на друга. Например, сочетание загрязненного воздуха, высокой температуры и нехватки зеленых зон было связано с изменениями структуры мозга - прежде всего в областях, отвечающих за память и эмоции.

Социальные факторы также играли важную роль. Бедность, неравенство и хронический стресс сильнее влияли на когнитивные функции - мышление, поведение и способность регулировать эмоции.

По словам ученых, загрязненный воздух может ускорять старение мозга через ряд механизмов, связанных с воздействием токсичных веществ, окислительным стрессом, воспалением и структурными изменениями. Ранее исследования также показали, что хронический стресс разрушает клетки гиппокампа, что затрудняет концентрацию, запоминание и обучение.