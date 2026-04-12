В Японии призвали водителей автомобилей экономить топливо

Власти Японии призывают местных жителей активней использовать энергосберегающие способы вождения автомобилей. Об этом заявил министр экономики, торговли и промышленности Рёсэй Акадзава, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Если использовать, например, эко-вождение, можно сэкономить много топлива. Это очень выгодно", - отметил он в ходе воскресных политических дебатов на японском общественном телевидении. Акадзава подчеркнул, что никаких законодательных или регуляторных инициатив, обязывающих к этому людей, применяться не будет, но японские власти будут вести активную просветительскую работу в этом направлении.

В Японии под энергосберегающим вождением подразумевают, в частности, отказ от резкого набора скорости и длительной остановки авто на холостом ходу. У моделей авто с гибридными двигателями, которые составляют большинство автомобилей на дорогах японских городов, также есть специальный режим эко-вождения, который заметно понижает объемы расхода топлива путем регулирования реакции педали газа и уменьшения мощности кондиционера. Такой режим также автоматически снижает расход топлива при разгоне.