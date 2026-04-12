Посольство Азербайджана в Иране возобновило свою деятельность
12 апреля 2026 года Посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран возобновило свою деятельность.
Об этом сообщили в воскресенье Day.Az в Министерстве иностранных дел Азербайджана.
"На первоначальном этапе посольство будет функционировать в ограниченном составе - включая посла, а также небольшое число дипломатического и административного персонала.
С учетом вопросов безопасности и организационных аспектов планируется поэтапная нормализация деятельности дипмиссии", - сообщили в МИД.
Также отмечается, что возобновление работы посольства Азербайджана в Иране спустя короткое время после прекращения военных действий и объявления двухнедельного перемирия является наглядным свидетельством особого значения, которое Азербайджан придает отношениям с соседним и дружественным Ираном.
"Наша страна вновь заявляет о поддержке инициатив, направленных на обеспечение устойчивого мира и стабильности в регионе", - добавили в ведомстве.
Напомним, что 7 марта 2026 года азербайджанские дипломаты эвакуированы из Ирана.
