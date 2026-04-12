Саудовская Аравия восстановила режим работы нефтепровода "Восток-Запад"
После атак на энергетические объекты Саудовской Аравии власти смогли вернуть в плановый режим работы нефтепровод "Восток-Запад" и месторождение нефти Манифа.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве энергетики Саудовской Аравии.
В министерстве напомнили, что ранее из-за ударов добыча на месторождении Манифа сократилась на 300.000 баррелей в сутки, вместе с тем объем нефти, перекачиваемой по нефтепроводу "Восток-Запад", упал на 700.000 баррелей в сутки.
Кроме того, на 300.000 баррелей в сутки снизилась добыча на месторождении Хурайс. Ремонтные работы на объекте продолжаются, в Минэнерго пообещали сообщить об их завершении.
