Технологические компании могут перевести дата-центры из стран Залива в Турцию

На фоне эскалации на Ближнем Востоке и ударов Ирана по дата-центрам американских технологических компаний в странах Залива, на Западе рассматривают возможность перевода облачных инфраструктур центров обработки данных в Турцию.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на газету Türkiye, уже в мае в Анкаре будет заложен фундамент центра Google Cloud-Turkcell стоимостью в 3 млрд долларов, что "ознаменует собой первый конкретный шаг на пути цифровой миграции в Турцию", передает Day.Az.

Издание напомнило, что в рамках проекта "Звездные врата" (The Stargate), государства Залива стремились сформировать к 2030 году "цифровую экосистему" стоимостью в 500 млрд долларов и привлечь для этого технологических гигантов налоговыми льготами и дешевой энергией. Однако нестабильность в регионе нарушила все планы.

Газета указывает, что дата-центры, использующие сложные волоконно-оптические линии, массивные системы охлаждения и подводные кабели, крайне уязвимы не только для физических атак, но и отключений электроэнергии.

Издание привекло внимание к ударам иранских беспилотников-камикадзе по центрам обработки данных для обучения и развития различных моделей искусственного интеллекта в Объединенных Арабских Эмиратах и Бахрейне, что парализовало облачные сервисы и подняло вопрос о будущем масштабных инвестиций в сфере технологии в регионе.

В сложившейся ситуации, Анкара стремится извлечь выгоду из процессов.

В статье акцентируется внимание на недавнем заявлении министра казначейства и финансов Турции Мехмета Шимшека, объявившего о работе над специальным пакетом стимулирования Центров обработки данных.

"Потенциал Турции находится в поле зрения гигантов цифровой индустрии. Google Cloud и Turkcell уже заключили соглашение о масштабных инвестициях в Центр обработки данных в Анкаре. Однако Турция - не единственный игрок в регионе. Microsoft создает новые облачные зоны в Греции, а другие гиганты - в странах Восточной Европы, в том числе, в Польше. Для того, чтобы Турция играла ведущую роль в этой цифровой гонке простого "зонтика безопасности" явно недостаточно. Инвесторы ожидают непрерывного развития атомной энергетики, налоговых льгот, а также "предсказуемой" нормативной базы. Решительные шаги в этих областях могут превратить Турцию в глобальный центр обработки данных в эпоху искусственного интеллекта", - резюмирует газета Türkiye.