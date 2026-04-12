Олимпийский чемпион по борьбе подписал контракт с UFC
Олимпийский чемпион Токио-2020 по вольной борьбе Гейбл Стивесон стал бойцом UFC.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, о подписании контракта с американцем объявила пресс-служба организации во время турнира UFC 327.
Дебют Стивесона состоится на турнире UFC 329, который пройдет в ночь с 11 на 12 июля в Лас-Вегасе в рамках Международной недели боев. Имя соперника пока не раскрывается.
Ранее олимпийский чемпион уже провел несколько поединков по правилам ММА. В дебютном бою он победил соотечественника Брейдена Петерсона техническим нокаутом в первом раунде на турнире LFA 217. На данный момент в активе американца три победы и ни одного поражения.
