В Польше строят еще одно заграждение на границе с Беларусью

На границе Польши с Беларусью началось строительство еще одного специального заграждения, которое укрепит уже существующий забор. Об этом сообщает RMF24, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

СМИ отмечает, что новый объект состоит из четырехметрового забора у служебной дороги, а также из ограждения из колючей проволоки и двухметрового забора со стороны леса. Барьер планируется построить вдоль всего 186-километрового участка белорусско-польской границы в Подляском воеводстве. А завершить работы планируется в конце весны.

"Строительство заграждения началось одновременно в пяти местах. Каждый день возводится всё больше забора. <...> Мы начали с этих чувствительных мест. Мы выбрали их, исходя из потенциальной возможности незаконного пересечения границы людьми, которые пытаются попасть в нашу страну", - отметил командующий Подляшским пограничным отрядом Пограничной службы Польши, генерал бригады Славомир Клекотка.

По его словам, новая инфраструктура должна замедлить попытки нелегального пересечения границы мигрантами, а также дать пограничникам "время на реакцию" и возможность "задержать этих людей и конфисковать их инструменты".