Женщина впервые стала главным тренером клуба Бундеслиги

Немецкая специалистка Мари-Луизе Эта стала исполняющей обязанности главного тренера берлинского "Униона", сообщает пресс-служба клуба, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

34-летняя Эта стала первой в истории мужского футбола, кто возглавила клуб из высшего дивизиона одного из европейских первенств. Эта проведет во главе столичной команды как минимум пять матчей Бундеслиги.

После 29 туров берлинский клуб занимает 11-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 32 очка. В ближайшем туре "Унион" сыграет против "Вольфсбурга". Эта игра пройдет в субботу, 18 апреля, стартовый свисток прозвучит в 17:30 по бакинскому времени.