В Баку задержан 37-летний карманник

В Баку сотрудники полиции задержали ранее судимого 37-летнего З.Кельфалиева, подозреваемого в совершении карманных краж.

Как сообщили Day.Az в МВД, установлено, что в Хазарском районе он похитил у одного из граждан кошелек, в котором находились 650 манатов и банковская карта.

В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению других аналогичных эпизодов, совершенных данным лицом.