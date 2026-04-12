https://news.day.az/society/1827421.html В Баку задержан 37-летний карманник В Баку сотрудники полиции задержали ранее судимого 37-летнего З.Кельфалиева, подозреваемого в совершении карманных краж. Как сообщили Day.Az в МВД, установлено, что в Хазарском районе он похитил у одного из граждан кошелек, в котором находились 650 манатов и банковская карта.
