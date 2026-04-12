В Баку задержаны 5 человек, совершавших кражи из магазинов

В полицию поступила информация о кражах из трех магазинов, расположенных в Насиминском, Ясамальском и Бинагадинском районах столицы.
Как сообщили Day.Az в МВД, в результате проведенных сотрудниками полиции мероприятий были установлены и задержаны подозреваемые в совершении данных преступлений - Г. Рзаев, Т. Поладов, О. Сафаров, Ч. Гулиев и А. Джафарзаде.
Установлено, что они в основном похищали из магазинов табачные изделия и алкогольные напитки, которые затем продавали в других торговых точках по заниженным ценам.
По данным фактам расследование продолжается.
