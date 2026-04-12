В Азербайджане прошли выпускные экзамены для свыше 50 тысяч учащихся IX классов

Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана провел выпускные экзамены в Сабунчинском (I часть), Хазарском (I часть), Ясамальском, Бинагадском районах Баку, Сумгаитском (I часть), Гянджинском (II часть), в городе Мингечевир, Абшеронском (I часть), Дашкесанском, Шамкирском (II часть), Газахском, Габалинском, Огузском, Ленкоранском (II часть), Джалилабадском (I часть), Масаллы (I часть), Бейлаганском, Физулинском, (средняя школа № 1 им. М. Улугбея), Зангиланском (средняя школа села Агалы), Джабраилском (средняя школа им. М. Мехдизаде), Агдашском, Агсуйском, Гобустанском, Сабирабадском (I часть), Нефтчалинском, Ширванском, Хачмазском (I часть), Губинском (I часть) районах, а также для учащихся средних школ, где обучение ведется на английском языке.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ГЭЦ, ожидалось участие на экзаменах 52687 учащихся.

В экзамене также приняли участие 34 учащихся с ограниченными возможностями здоровья. Для них были выделены отдельные залы, а для лиц с полной потерей зрения назначены индивидуальные наблюдатели. Были созданы условия и для учащихся с ограниченной подвижностью.

Отмечается, что часть учащихся не была допущена к экзамену из-за проблем с документами - отсутствия удостоверения личности, предъявления его копии или отсутствия справки с фотографией.

Участникам последующих экзаменов напомнили о необходимости иметь при себе пропускной лист и оригинал документа, удостоверяющего личность.

По предварительным данным, у трех человек были обнаружены мобильные телефоны, в связи с чем они были удалены с экзамена, по факту будет проведено разбирательство.

С 13 апреля в Государственном экзаменационном центре начнется обработка экзаменационных протоколов и бланков ответов.

Поскольку проверка заданий открытого типа требует времени, результаты планируется объявить в течение ближайших пяти недель.

Правильные ответы на тестовые задания будут опубликованы на сайте центра в течение завтрашнего дня.