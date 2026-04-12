Массовые протесты в Ирландии

В Ирландии начались массовые протесты из-за того, что цена на топливо выросла более чем на 20% за последние несколько недель, а его нехватка начинает ощущаться по всей стране.

Так, 500 из примерно 1200 автозаправочных станций в Республике Ирландия, как ожидается, останутся без топлива уже сегодня.

Также ходят слухи, что дальнобойщики и фермеры планируют провести аналогичные акции протеста в Британии, начиная со вторника, 14 апреля.