Samsung планирует сократить присутствие на рынке Китая

Samsung Electronics рассматривает масштабную реструктуризацию своего присутствия в Китае, сосредоточившись на наиболее прибыльных и стратегически важных сегментах. Об этом сообщает GizmoChina со ссылкой на отраслевые источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По имеющимся данным, компания намерена сохранить в стране только два направления - производство смартфонов и полупроводниковых чипов памяти. Подразделения бытовой техники, потребительской электроники и дисплеев, демонстрирующие слабые результаты, могут быть свернуты или значительно сокращены.

Реструктуризация также предполагает сокращение персонала в убыточных дивизионах и передачу части функций, в том числе дистрибуции техники, на аутсорсинг при сохранении собственного производства.

Полупроводниковое направление Samsung в Китае при этом, напротив, продолжает наращивать обороты на фоне высокого глобального спроса на ИИ-чипы. Инвестиции компании в завод по производству чипов в Сиане в 2025 году выросли на 67,5% в годовом выражении. Мобильный бизнес, несмотря на низкую долю рынка смартфонов в КНР, также планируется сохранить - из-за его значимости в глобальной цепочке поставок.