Стало известно, когда будут обнародованы правильные ответы выпускных экзаменов для IX классов С 13 апреля в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ) начнется обработка экзаменационных протоколов и бланков ответов с выпускных экзаменов для IX классов, прошедших 12 апреля в Азербайджане. Об этом сообщили Day.Az в ГЭЦ.
С 13 апреля в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ) начнется обработка экзаменационных протоколов и бланков ответов с выпускных экзаменов для IX классов, прошедших 12 апреля в Азербайджане.
Об этом сообщили Day.Az в ГЭЦ.
"Поскольку проверка заданий открытого типа требует времени, результаты планируется объявить в течение ближайших пяти недель.
Правильные ответы на тестовые задания будут опубликованы на сайте центра в течение завтрашнего дня", - отметили в Центре.
Ранее мы сообщали, что в Азербайджане прошли выпускные экзамены для свыше 50 тысяч учащихся IX классов.
