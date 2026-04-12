https://news.day.az/society/1827449.html
Движение на этой дороге полностью ограничат на 2 дня
В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ транспортное движение по Бибиэйбатской дороге временно будет полностью ограничено.
Как передает Day.Az, информацию об этом распространило Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА).
Ограничения будут действовать с 10:00 13 апреля до 07:00 15 апреля.
В указанный период водителям рекомендуется использовать в качестве альтернативного маршрута старое Сальянское шоссе.
