Движение на этой дороге полностью ограничат на 2 дня

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ транспортное движение по Бибиэйбатской дороге временно будет полностью ограничено. Как передает Day.Az, информацию об этом распространило Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА). Ограничения будут действовать с 10:00 13 апреля до 07:00 15 апреля.