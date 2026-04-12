Китайский гуманоид "дышит в спину" Усейну Болту

Робот Unitree достиг скорости бега 10 м/с, что соответствует уровню олимпийских спринтеров.

По заявлениям разработчиков, к середине 2026 года Unitree выбежит 100-метровку из 10 секунд. Для сравнения: мировой рекорд ямайского атлета Усэйна Болта в беге на 100 метров составляет 9,58 секунды.