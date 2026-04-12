В Ташкенте пройдет презентация книг «Азербайджанские сказки» и «Узбекские сказки»

По инициативе Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева при посольстве нашей страны в Узбекистане, в Ташкенте состоится презентация книг "Азербайджанские сказки" и "Узбекские сказки" под девизом "Детская литература - основа культурного диалога".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, издания подготовлены в рамках совместного проекта Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева и Республиканской детской библиотеки имени Ф. Кочарли. В рамках проекта азербайджанские сказки переведены на узбекский язык, а узбекские - на азербайджанский.

В книгах представлены народные и авторские сказки азербайджанского и узбекского народов. В них через художественные сюжеты раскрываются такие ценности, как добро и зло, дружба, честность и трудолюбие.

В мероприятии примут участие школьники, юные читатели, педагоги и любители книги.

В рамках презентации также планируется открытие в Республиканской детской библиотеке Узбекистана специального уголка, посвященного азербайджанской литературе.

Подобные проекты способствуют повышению интереса детей к чтению, развитию их творческих способностей, а также укреплению культурных связей между Азербайджаном и Узбекистаном.