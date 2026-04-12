Apple сворачивает продажи части Mac Studio и Mac mini

Доступность некоторых конфигураций компьютеров Mac Studio и Mac mini продолжает сокращаться на фоне ухудшения ситуации с поставками. Об этом сообщает 9to5Mac, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В онлайн-магазине Apple ряд моделей переведен в статус "В настоящее время недоступно". В числе дефицитных оказались Mac mini M4 с 32 Гб оперативной памяти, а также несколько конфигураций Mac Studio. Ранее сроки поставки версии на базе чипа Apple M3 Ultra с 256 Гб ОЗУ сдвигались на август-сентябрь, однако в течение последней недели компания полностью прекратила прием заказов на данную модификацию.

Аналогичная ситуация наблюдается и в других сегментах линейки: из продажи временно выведены Mac Studio M4 Max на 128 Гб, а также ряд конфигураций Mac mini на базе чипов M4 и M4 Pro. Как правило, статус "недоступен" предшествует окончательному исключению устройства из каталога. Подобный сценарий уже разворачивался в марте для одной из максимальных конфигураций Mac Studio.

При этом оставшиеся версии устройств формально доступны, однако сроки их поставки существенно увеличились. Для моделей Mac Studio на базе Apple M3 Ultra ожидание достигает пяти недель, а поставки Mac mini в зависимости от конфигурации занимают от одного до трех месяцев.

Эксперты считают, что сложившаяся динамика может свидетельствовать о скором выпуске этих компьютеров на базе чипов Apple M5. В то же время не исключается дефицит памяти.