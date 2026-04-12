https://news.day.az/world/1827448.html
Ядерный вопрос на переговорах с Ираном остался нерешенным - Трамп
США и Иран на переговорах в Исламабаде согласовали большинство вопросов, но ядерная проблема осталась нерешенной.
Как передает Day.Az, об этом написал на своей странице в Truth Social Президент США Дональд Трамп.
"Встреча прошла хорошо, по большинству вопросов были достигнуты договоренности, но единственный действительно важный момент - ядерный - остался нерешенным", - написал он.
Ранее Трамп сообщил, что США заблокируют Ормузский пролив.
