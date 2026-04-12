Заводы одной из самых развитых стран оказались на грани закрытия

Крупнейшие японские химические компании отчаянно пытаются избежать остановки заводов по производству этилена - материала, необходимого для производства пластмасс и синтетических волокон. Об этом сообщило агентство Jiji, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Причиной напряженной ситуации стал кризис на Ближнем Востоке, который поставил под вопрос импорт углеводородов. Сейчас предприятия сокращают объемы производства, рассчитывая таким образом избежать их полномасштабной остановки. Кроме того, они пытаются купить необходимую для выпуска этилена нафту (она же лигроин - добавка, используемая при производстве бензина - прим. "Ленты.ру") в странах, расположенных за пределами ближневосточного региона.

По прогнозам, ситуация в районе Персидского залива продолжит негативно влиять на японскую экономику до тех пор, пока иранский кризис не урегулируют на долговременной основе. Пока же в Ормузском проливе оказались заперты 42 японских корабля.