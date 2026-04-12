В США нехватку авиадиспетчеров хотят закрыть за счет геймеров

Американские власти рассматривают геймеров как один из потенциальных источников кадров для восполнения нехватки авиадиспетчеров.

Как передает Day.Az, об этом сообщает The New York Times.

По данным издания, Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) в рамках набора персонала ориентируется на людей с опытом видеоигр, чтобы закрыть тысячи вакантных должностей в системе управления воздушным движением. Законодатели ранее предупреждали, что дефицит диспетчеров может негативно влиять на безопасность авиаперелетов.

В новой рекламной кампании FAA на YouTube используются динамичная графика и обещания шестизначных зарплат, чтобы привлечь любителей видеоигр к работе в авиационной сфере.

Отмечается, что геймеров в последние годы все чаще рассматривают как целевую аудиторию при наборе в различные госструктуры США, включая вооруженные силы и Министерство внутренней безопасности, из-за развитых навыков координации, быстрого принятия решений и концентрации внимания.