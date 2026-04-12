возможно ли это в Азербайджане?

В ряде стран гражданам предоставлена возможность использовать свои пенсионные накопления не только после достижения пенсионного возраста, но и ранее (например, для погашения ипотечных кредитов, оплаты образования или других социальных нужд - ред.).

Возможно ли использование пенсионного капитала досрочно и в Азербайджане?

Как сообщает Day.Az, экономист Асиф Ибрагимов, комментируя тему для konkret.az, отметил, что, несмотря на наличие подобной практики в некоторых странах, действующая пенсионная система Азербайджана к этому не готова.

"В стране пенсионные выплаты в основном формируются за счет обязательных социальных взносов, выплачиваемых работающими гражданами. Эти средства одновременно формируют будущий пенсионный капитал и направляются на обеспечение нынешних пенсионеров. В текущих условиях собранных средств недостаточно для полного покрытия пенсионных выплат, и ежегодно из государственного бюджета выделяется дополнительная финансовая поддержка. Это свидетельствует о том, что система уже функционирует с определённой нагрузкой", - сказал он.

По мнению Ибрагимова, предоставление гражданам возможности досрочно использовать пенсионный капитал может серьезно повлиять на финансовую устойчивость Государственного фонда социальной защиты:

"Такой шаг приведет к сокращению средств фонда и, как следствие, к возникновению трудностей с выплатой пенсий. По мере использования этих средств на ипотеку и другие цели будет нарушаться баланс системы".

По его словам, разрешение на досрочное использование пенсионного капитала в ближайшей перспективе не выглядит реалистичным. Эксперт считает, что в нынешних условиях приоритетом должно оставаться сохранение устойчивости действующей пенсионной системы и обеспечение ее финансовой стабильности.