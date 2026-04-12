Трамп считает, что Иран вернется за стол переговоров

У Ирана нет другого варианта, кроме как возобновить переговоры с Вашингтоном.

Как передает Day.Az, об этом президент США Дональд Трамп заявил в интервью Fox news.

"Они не покинули переговорный стол. Я прогнозирую, что они вернутся и дадут нам все, чего мы хотим. Я хочу все. Мне не нужно 90%, мне не нужно 95%. Я хочу все!", - сказал он.

Отметим, что из-за отсутствия конкретных результатов между США и Ираном по вопросу ядерной программы 28 февраля США и Израиль начали военные авиаудары по Ирану, а Иран в тот же день начал наносить удары ракетами и БПЛА по Израилю и объектам США в регионе. При посредничестве Пакистана 7 апреля между сторонами было достигнуто соглашение о двухнедельном прекращении огня. Переговоры между США и Ираном, состоявшиеся 11 апреля в Исламабаде, завершились без достижения соглашения.