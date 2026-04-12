Задержан еще один подозреваемый по делу о теракте в Стамбуле

В Стамбуле задержали еще одного человека в связи с террористическим нападением на полицейский пост недалеко от консульства Израиля.

Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, подозреваемый был задержан в провинции Коджаэли.

Между тем лечение террористов Онура Челика и Ахмета Имрака продолжается, а процессуальные действия в отношении еще трех подозреваемых, задержанных в ходе предыдущих операций, продолжаются в полиции.

В рамках расследования из 12 подозреваемых, задержанных и накануне доставленных в суд после проведения следственных действий, 9 были арестованы по решению суда, в отношении 2 применены меры пресечения, не связанные с арестом. Еще один подозреваемый был освобожден после процедур в прокуратуре.

Напомним, что 7 апреля было совершено вооруженное нападение полицейский участок недалеко от генконсульства Израиля в Стамбуле. Один из напавших был ликвидирован, двое задержаны с ранениями. В результате инцидента два турецких полицейских получили ранения. МВД Турции сообщило, что один из задержанных состоит в "террористической организации религиозной направленности".