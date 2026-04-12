Главы МИД Турции и Пакистана обсудили переговоры между США и Ираном

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с пакистанским коллегой Исхаком Даром.

Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, в ходе телефонного разговора стороны обсудили переговоры между делегациями Ирана и США, состоявшиеся в Исламабаде.

Отметим, что из-за отсутствия конкретных результатов между США и Ираном по вопросу ядерной программы 28 февраля США и Израиль начали военные авиаудары по Ирану, а Иран в тот же день начал наносить удары ракетами и БПЛА по Израилю и объектам США в регионе. При посредничестве Пакистана 7 апреля между сторонами было достигнуто соглашение о двухнедельном прекращении огня. Переговоры между США и Ираном, состоявшиеся 11 апреля в Исламабаде, завершились без достижения соглашения.