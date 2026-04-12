В Венгрии завершилось голосование на парламентских выборах

Голосование на парламентских выборах в Венгрии завершилось с закрытием избирательных участков в 19:00 по местному времени (21:00 по бакинскому времени).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, гражданам, которые к этому времени еще стояли в очередях, будет предоставлена возможность заполнить и опустить в урну избирательные бюллетени.

Национальное избирательное бюро (NVI) напомнило, что порога явки на выборах в Венгрии нет и поэтому они заранее могут считаться состоявшимися.

В то же время, по подсчетам этого ведомства, явка на этот раз оказалась рекордной за всю историю страны. К 18:30 по местному времени (20:30), то есть за полчаса до закрытия участков, она составляла 77,80%. Это более чем на 8 процентных пунктов больше, чем на прошлых выборах в 2022 году.

Теперь начнется проверка протоколов и подсчет голосов, поданных на выборах. NVI обещает сообщить первые предварительные результаты после 20:00 по местному времени (22:00). Кроме того, после закрытия участков разрешено публиковать экзитполы.

Борьба на парламентских выборах в Венгрии идет за 199 депутатских мест, из которых 93 распределяются по партийным спискам, а 106 - по одномандатным округам. Правящей коалиции в составе партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" и ее младшего партнера - Христианско-демократической народной партии (ХДНП) - противостоит оппозиционная партия "Тиса". ФИДЕС возглавляет премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, "Тису" - бывший правительственный чиновник, евродепутат Петер Мадьяр, пользующийся поддержкой Брюсселя.