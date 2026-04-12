Граждане Венгрии в Азербайджане проголосовали на парламентских выборах

В посольстве Венгрии в Баку успешно прошло голосование в рамках парламентских выборов в Венгрии.

Как сообщили Day.Az в посольстве, в голосовании приняли участие 54 из 55 зарегистрированных избирателей.

"Выражаем благодарность азербайджанским властям за оказанную поддержку", - сообщили в посольстве.

Отметим, что сегодня в Венгрии состоялись парламентские выборы. Избирательные участки работали с 06:00 (08:00 по бакинскому времени) до 19:00 (21:00) по местному времени.

Национальное избирательное бюро (NVI) напомнило, что порога явки на выборах в Венгрии нет и поэтому они заранее могут считаться состоявшимися.

В то же время, по подсчетам этого ведомства, явка на этот раз оказалась рекордной за всю историю страны. К 18:30 по местному времени (20:30), то есть за полчаса до закрытия участков, она составляла 77,80%. Это более чем на 8 процентных пунктов больше, чем на прошлых выборах в 2022 году.

Теперь начнется проверка протоколов и подсчет голосов, поданных на выборах. NVI обещает сообщить первые предварительные результаты после 20:00 по местному времени (22:00). Кроме того, после закрытия участков разрешено публиковать экзитполы.