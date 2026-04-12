В Азербайджане этим лицам выплачивается пособие в размере до 600 манатов в месяц

В Азербайджане лицу, усыновившему ребёнка в возрасте от 3 до 18 лет, потерявшего родителей или лишённого родительской опеки, а также ребенка с установленной инвалидностью до 18 лет, назначается пособие за усыновлённого ребенка (при предоставлении вступившего в законную силу решения суда об усыновлении) - если усыновление произошло после 1 января 2021 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на metbuat.az, размер пособия составляет 240 манатов на усыновленного ребенка, а на ребенка с инвалидностью до 18 лет - 600 манатов.

Пособие выплачивается на усыновленного ребёнка, включая ребенка с инвалидностью до 18 лет, начиная не ранее 1 января 2021 года и до конца месяца, в котором ребенку исполняется 18 лет.

Право на получение пособия имеют граждане Азербайджана, а также лица без гражданства и иностранцы, постоянно проживающие на территории страны, если иное не предусмотрено международными договорами, участником которых является Азербайджан.

Социальные пособия выплачиваются максимум за три года, предшествующих дате обращения, при наличии права на их получение.